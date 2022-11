Je suis tous les dieux Espace culturel du Bois Fleuri, Lormont, 1 février 2023, Lormont.

Je suis tous les dieux Mercredi 1 février 2023, 15h00 Espace culturel du Bois Fleuri, Lormont

Tarifs 6€ – 3€

Je suis tous les dieux est un conte chorégraphique qui vous fera voyager dans un pays fait de poésie et de beauté.

Espace culturel du Bois Fleuri, Lormont Rte de Bordeaux, 33310 Lormont Vieux Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/je-suis-tous-les-dieux-festival-pouce-marion-carriau-mer-1er-fevrier-2023/?portfolioCats=26 »}]

[danse – jeune public]

Marion Carriau

– – –

mer. 1er février 15h

35min – à partir de 6 ans

– – –

Je suis tous les dieux est un conte chorégraphique qui vous fera voyager dans un pays fait de poésie et de beauté. Marion Carriau transmet sa passion et sa connaissance du Bharata Natyam, la plus ancienne tradition de danse en Inde. Dans son décor merveilleux qui fait se rencontrer des allégories de nuages et de montagnes, elle évolue pour incarner en voix et en pas les signes de cette danse. Elle est l’amante, l’idole, les dieux du Panthéon indien, un monstre, des animaux… Tout cela grâce à des postures qui s’emparent de tout son corps jusqu’à son visage. Elle est sa propre musique, martelée par ses pieds. Le son est remixé, il devient électronique. La pièce tisse des liens magnifiques entre écriture contemporaine et danse traditionnelle indienne.

– – –

dans le cadre de POUCE ! Festival danse jeune public

en partenariat avec la Ville de Lormont, L’espace culturel du Bois Fleuri



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T15:00:00+01:00

2023-02-01T15:35:00+01:00

©dessin Atelier Franck Tallon