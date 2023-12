OSC#I – Le corps dansant ne se tait jamais Espace culturel du Bois fleuri Lormont, 10 avril 2024 17:00, Lormont.

OSC#I – Le corps dansant ne se tait jamais Mercredi 10 avril 2024, 19h00 Espace culturel du Bois fleuri Entrée : 6,5 € et 3 €.

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

Dansons l’histoire de la danse urbaine ! À l’instar d’un battle, cette conférence dansée est une forme de combat dont les protagonistes pourraient être « Mouvement vs Inertie ». Il s’agit bien de faire gagner le mouvement et de montrer que le corps dansant ne se tait jamais. Que ce corps est un corps en proie au monde, ancré dans ses racines, en friction, échappant aux codes, un corps en migration. Que ce corps dansant permet aux idéaux humanistes d’imposer leur réalité. Une attention singulière sera portée sur les images vidéographiques pour qu’elles permettent une immersion au cœur de la danse, ses évolutions contemporaines et dans les rues au cours du XXe siècle. Le désir est d’interpeller tout un chacun à partir de deux questions : « D’après vous, qu’est-ce que la danse fait au monde ? Qu’est-ce que la danse fait à votre monde intérieur ? ».

↓ Programme annuel Jeune public

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 07 30 »}, {« type »: « email », « value »: « spectacles@lormont.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lesouvreursdepossibles.fr »}] [{« link »: « http://bit.ly/23JP24 »}] L’Espace culturel dispose d’une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant : théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l’Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs : dans d’autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l’habitant.

L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers. Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-10T19:00:00+02:00 – 2024-04-10T20:30:00+02:00

2024-04-10T19:00:00+02:00 – 2024-04-10T20:30:00+02:00

Conférence