Tap spirit Espace culturel du Bois fleuri Lormont, 15 mars 2024 19:30, Lormont.

Tap spirit Vendredi 15 mars 2024, 20h30 Espace culturel du Bois fleuri Entrée : 8,5 € et 4 €. Réservation conseillée.

Les claquettes exultent et ne sauraient mentir, puisqu’elles ont une âme… Tap spirit revisite les origines des danses percussives, les croisements (claquettes irlandaises, flamenco, tap dance, etc), les résonances historiques, souvent douloureuses (migrations, esclavage).

La danse se nourrit des moments d’exultation (transes, prières, carnavals, pogo, rave party…), comme des heures sombres (ségrégation, exploitation…). Pour un(e) esclave d’hier et un(e) claquettiste d’aujourd’hui, « avoir les fers aux pieds » ne signifie pas la même chose : un spectacle dynamique et philosophique à la fois, pour que le voyage se prolonge au-delà de la scène et que les spectateurs en ressentent la moindre sonorité dans leur âme, dans leurs pores, ou dans leurs pieds. Quand le tap dance éveille notre conscience : Tap spirit.

Le spectacle est suivi d’une intervention de la chorégraphe Soraya Bénac sur l’histoire des claquettes.

Durée 45 mn + conférence

https://www.youtube.com/watch?v=8TMsf1vmtS0

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 07 30 »}, {« type »: « email », « value »: « spectacles@lormont.fr »}] [{« data »: {« author »: « Compagnie Tempo Tiempo », « cache_age »: 86400, « description »: « TAP SPIRIT voudrait u00eatre une clu00e9 de compru00e9hension de notre monde, ou00f9 les ru00e9sonnances historiques se croisent, su2019observent et se ru00e9pondent. La danse percussive est vue comme un marqueur de culture. Elle se nourrit des moments du2019exultation (transes, priu00e8res, carnavals, pogo, rave party…), comme des heures sombres (su00e9gru00e9gation, exploitation…). Elle ne saurait mentir. Puisquu2019elle a une u00e2me : TAP SPIRIT ud83dudcabnnud83dudc49Cru00e9ation 2022 Tap Spiritn Duru00e9e 1h05n Piu00e8ce pour 7 danseurs nnProduction/diffusion : Valu00e9rie Bordesnmail ud83dudce7 : compagnie.tempotiempo@gmail.comntel ud83dudcde : 06-89-89-40-25nnnCompagnie Tempo TiemponDistribution ud83dudca1: nnChoru00e9graphie Soraya Bu00e9nac nMise en scu00e8ne Kamel BenacnAssistante mise en scu00e8ne Emmanuelle MussetnRu00e9gisseur son Dimitri MerciernCostumes Marion Guu00e9rinnConception lumiu00e8re Philippe Boyu00e9 nCru00e9ation vidu00e9o Denzel Bu00e9nacnImages Connor Owensntexte : extraits pou00e8me « entre ancu00eatres et descendants » Souleymane Diamanka nRecueil « Habitant de Nulle part originaire de partout »nnInterpru00e8tes ud83dudc63nDanse: Soraya Bu00e9nac, Martine Blasco, Ocu00e9ane Descat, Cathy Gomez Hiu00e9ret, Raphau00ebl Leitao, Anne-Claire Vilar del Peso.nDanse, chant: Denzel Bu00e9nacnnud83cudfa5 Captation Vidu00e9o le 15 fu00e9vrier 2022 par Simon Angel au Thu00e9u00e2tre Cuvier de Feydeau nnnRemerciements ud83dude4f u00e0 la ville du2019Artigues-pru00e8s-Bordeaux, Nathalie Barriu00e8re, Souleymane Diamanka, Zau00efa Thomas, Vincent Kervel, Alain GilletnnPartenaires ud83dudcaa: ville du2019Artigues-pru00e8s-Bordeaux, Cru00e9dit Mutuel. », « type »: « video », « title »: « Teaser Tap Spirit capsule 2 – Cie Tempo Tiempo / Soraya Bu00e9nac », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/8TMsf1vmtS0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=8TMsf1vmtS0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCEzsXI8rGGytlyEpWGffrAA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=8TMsf1vmtS0 »}] L’Espace culturel dispose d’une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant : théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l’Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs : dans d’autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l’habitant.

L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers. Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

Spectacle de claquettes