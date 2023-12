Tambouille Espace culturel du Bois fleuri Lormont, 13 mars 2024 14:00, Lormont.

La musique en cuisine, c’est pas un piano ! Recette électro-culinaire pour tout-petits : un duo de cuistots joueurs et musiciens + une batterie de cuisine sonore et sonorisée + des mots, des chants, des onomatopées, du mouvement… L’instrumentarium de la recette musicale est composé d’accessoires culinaires : marmites et gamelles, vaisselle, couverts, robots et ustensiles, légumes et graines au micro… ainsi que de véritables instruments de musique ! Des recettes inspirées, inventées ou réelles sont chantées et scandées. Un spectacle de toboggans et de spirales alimentaires, sonorisé et bruité. Au menu : carottes samplées, chiffonnade rythmique, fondant d’harmoniques, sauces granulaires, bourdons et drones au bain-marie, onomatopées gustatives, bouilloire poétique…

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

De 18 mois à 5 ans.

https://vimeo.com/638548917

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr

L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers. Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

