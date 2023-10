Temps de baleine Espace culturel du Bois fleuri Lormont, 31 janvier 2024, Lormont.

Temps de baleine Mercredi 31 janvier 2024, 15h00 Espace culturel du Bois fleuri Entrée : 6,5 € et 3 €.

Inviter les variations atmosphériques à entrer dans le théâtre est le point de départ de ce spectacle imaginé comme une poésie que l’on peut lire dans un sens ou dans un autre. Les mots, comme des nuages de différentes formes, abordent les relations entretenues entre le ciel et la danse et s’amusent à relier les états émotionnels intérieurs à ceux de l’extérieur. Tel un équilibriste entre l’abstraction et la fiction, la magie et la contemplation, entre le grotesque et la musicalité, par-delà les vagues et les tempêtes, Jonas Chéreau navigue sur ces lignes de crêtes et se pose des questions. Une météo-danse : mais c’est quoi ce climat ? Volontairement ludique et ambigu, à dos de baleine, Jonas Chéreau emmène les enfants là où les mots ne peuvent aller.

https://vimeo.com/427667143

↓ Programme annuel Jeune public

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 07 30 »}, {« type »: « email », « value »: « spectacles@lormont.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://manakinprod.fr »}] [{« data »: {« author »: « Jonas Chu00e9reau », « cache_age »: 86400, « description »: « Comment aborder sur scu00e8ne les changements climatiques ?nnInviter les variations atmosphu00e9riques u00e0 entrer dans le thu00e9u00e2tre est le point de du00e9part de ce spectacle imaginu00e9 comme une pou00e9sie que lu2019on peut lire dans un sens ou dans un autre. Les mots, comme des nuages de diffu00e9rentes formes, abordent les relations entretenues entre le ciel et la danse. Alors que le temps, dans tous les sens du terme, est au coeur de nombreuses pru00e9occupations, cette u00abu00a0mu00e9tu00e9odanseu00a0u00bb su2019amuse u00e0 relier les u00e9tats u00e9motionnels intu00e9rieurs u00e0 ceux de lu2019extu00e9rieur.nnTel un u00e9quilibriste entre lu2019abstraction et la fiction, la magie et la contemplation, entre le grotesque et la musicalitu00e9, par-delu00e0 les vagues et les tempu00eates, Jonas Chu00e9reau navigue sur ces lignes de cru00eates et pose cette question moins simple quu2019il nu2019y parau00eet : cu2019est quoi le problu00e8me avec le climat ? Volontairement ludique et ambigu, ce corps-u00e9cosystu00e8me su2019ouvre comme les pages du2019un livre et donne u00e0 voir du2019insaisissables phu00e9nomu00e8nes mu00e9tu00e9orologiques. nnu00c0 dos de baleine, Jonas Chu00e9reau emmu00e8ne les enfants lu00e0 ou00f9 les mots ne peuvent pas aller.nnnRE-CRu00c9ATION JEUNE PUBLICnCru00e9ation et interpru00e9tation u2022 Jonas Chu00e9reaunCru00e9ation Lumiu00e8re u2022 Abigail FowlernCru00e9ation Vidu00e9o u2022 Emmanuel LaruenCru00e9ation Son u2022 Aude RabillonnConseil vocal u2022 Jean-Baptiste Veyret-LogeriasnAssistant u00e0 la dramaturgie, Ru00e9gie gu00e9nu00e9rale u2022 Marcos SimoesnImage teaser u2022 Tamara SeilmannAdministration/Production/Diffusion u2022 MANAKIN Lauren Boyer & Leslie PerrinnCo-production : Le Gymnase CDCN de RoubaixnSoutien Thu00e9u00e2tre de L’oiseau mouche u00e0 Roubaix », « type »: « video », « title »: « TEMPS DE BALEINE de Jonas Chu00e9reau », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1135377334-09cbdf7e890569173549b6f218fb192fc8133c19e69b7d7f81deaa44c8e305eb-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/427667143 », « thumbnail_height »: 240, « author_url »: « https://vimeo.com/jonaschereau », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/427667143 »}, {« link »: « http://bit.ly/23JP24 »}] L’Espace culturel dispose d’une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant : théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l’Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs : dans d’autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l’habitant.

L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers. Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T15:00:00+01:00 – 2024-01-31T15:40:00+01:00

2024-01-31T15:00:00+01:00 – 2024-01-31T15:40:00+01:00

Danse Spectacle