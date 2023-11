Selina Ott : récital trompette et piano Espace culturel du Bois fleuri Lormont, 27 janvier 2024, Lormont.

Selina Ott : récital trompette et piano Samedi 27 janvier 2024, 20h30 Espace culturel du Bois fleuri Entrée : 8,5€ et 4€ (offerte aux jeunes participants). Sur réservation.

La Ville de Lormont accueille la trompettiste autrichienne Selina Ott (accompagnée au piano par le pianiste En-Chia Lin). Figure internationale de la musique classique, Selina Ott est la première femme à remporter le premier prix dans la catégorie trompette – à l’âge de 20 ans seulement – lors du Concours international de musique de l’ARD. Elle a reçu le prix Opus Klassik 2021 pour son premier album Trumpet Concertos avec l’Orchestre symphonique de la Radio de Vienne et le chef d’orchestre Roberto Paternostro. En tant que soliste, elle se produit dans des salles de concert les plus prestigieuses du monde. En juin 2021, son deuxième album en collaboration avec le pianiste En-Chia Lin est paru chez Orfeo. En mars 2022, elle sort un troisième album en collaboration avec l’Orchestre symphonique de la Radio de Vienne, la pianiste Maria Radutu et le chef d’orchestre Dirk Kaftan, avec des oeuvres de Chostakovitch, Weinberg et Jolivet.

