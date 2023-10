Hors norme Espace culturel du Bois fleuri Lormont, 17 janvier 2024, Lormont.

Hors norme Mercredi 17 janvier 2024, 15h00 Espace culturel du Bois fleuri Entrée : 6,5 € et 3 €.

Aujourd’hui, Pablo fête ses 8 ans ! Juliette, sa maman, a envie que tout soit parfait. Elle va préparer une merveilleuse fête d’anniversaire pour son fils, aidée par son amie Leïla, la marraine de Pablo. Très vite, le cadeau de Leïla intrigue Juliette. “Est-ce qu’au moins c’est un cadeau normal ?” (Leïla a tendance à être un peu… disons originale). Leïla s’amuse des frayeurs de son amie et lui laisse croire que, peut-être, elle va offrir une robe à son fils chéri… devant famille et amis. Les comédiennes chanteuses et musiciennes nous invitent à replonger dans notre histoire collective et à interroger la notion de normalité. Hors Norme décale les regards pour défendre la liberté d’être soi, la pluralité de nos êtres et de nos identités.

Co-organisation iddac, agence culturelle du département de la Gironde.

https://www.youtube.com/watch?v=gduipjVxwG8

↓ Programme annuel Jeune public

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 07 30 »}, {« type »: « email », « value »: « spectacles@lormont.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://bettyblues.net »}] [{« data »: {« author »: « Ville de Lormont », « cache_age »: 86400, « description »: « Unique en ton genre !nAujourdu2019hui, Pablo fu00eate ses 8 ans ! Juliette, sa maman, a envie que tout soit parfait. Elle va pru00e9parer une merveilleuse fu00eate du2019anniversaire pour son fils, aidu00e9e par son amie Leu00efla, la marraine de Pablo. nTru00e8s vite, le cadeau de Leu00efla intrigue Juliette. u201cEst-ce quu2019au moins cu2019est un cadeau normal ?u201d (Leu00efla a tendance u00e0 u00eatre un peu… disons originale). Leu00efla su2019amuse des frayeurs de son amie et lui laisse croire que, peut-u00eatre, elle va offrir une robe u00e0 son fils chu00e9ri… devant famille et amis.nLes comu00e9diennes chanteuses et musiciennes nous invitent u00e0 replonger dans notre histoire collective et u00e0 interroger la notion de normalitu00e9. nHors Norme du00e9cale les regards pour du00e9fendre la libertu00e9 du2019u00eatre soi, la pluralitu00e9 de nos u00eatres et de nos identitu00e9s.nnwww.bettyblues.net », « type »: « video », « title »: « Hors norme », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/gduipjVxwG8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=gduipjVxwG8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCkqo68H4gFC6ekz8UXHwVCg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=gduipjVxwG8 »}, {« data »: {« author »: « Ville de Lormont », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez la programmation culturelle jeune public de la Ville de Lormont pour la saison culturelle 2023 2024. Ce document contient des extraits vidu00e9o des spectacles ! », « type »: « rich », « title »: « Saison Jeune public 2023-2024 », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230918100028-c618a30496711dfc55bd1c856af3cc0e/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/00343737706a2fb77de53 », « thumbnail_height »: 1596, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/3437377 », « thumbnail_width »: 1125, « html »: «

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/00343737706a2fb77de53 »}] L’Espace culturel dispose d’une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant : théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l’Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs : dans d’autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l’habitant.

L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers. Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T15:00:00+01:00 – 2024-01-17T15:45:00+01:00

2024-01-17T15:00:00+01:00 – 2024-01-17T15:45:00+01:00

Théâtre