Grrrrrr Espace culturel du Bois fleuri Lormont, 6 décembre 2023, Lormont.

Grrrrrr Mercredi 6 décembre, 18h00 Espace culturel du Bois fleuri Tarifs 6,5€ et 3€. Réservation conseillée

La pièce propose un rituel dansé où des figures animales apparaissent faites de peaux, de poils et de plumes. Grâce à un costume impressionnant, le corps se transforme, du tigre à l’oiseau en passant par le cheval. Tout ce bestiaire d’animaux hybrides à jambes de danseuse amène les spectateurs dans un univers à la fois doux, grotesque et magique.

Par une approche anthropologique et ludique, ce spectacle sensibilise les jeunes spectateurs en les ramenant aux origines de la danse. Expérience joyeuse et sauvage, Grrrrr nous invite tous à nous mettre en mouvement, enfants et adultes, dans un grand bal final.

Agenda de Cie Sylex

Facebook de Cie Sylvex

Programme complet Saison jeune public

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 07 30 »}, {« type »: « email », « value »: « spectacles@lormont.fr »}] [{« link »: « http://www.sylex.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/ciesylex/ »}, {« data »: {« author »: « Ville de Lormont », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez la programmation culturelle jeune public de la Ville de Lormont pour la saison culturelle 2023 2024. Ce document contient des extraits vidu00e9o des spectacles ! », « type »: « rich », « title »: « Saison Jeune public 2023-2024 », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230727094707-c618a30496711dfc55bd1c856af3cc0e/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/00343737706a2fb77de53 », « thumbnail_height »: 1596, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/3437377 », « thumbnail_width »: 1125, « html »: «

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/00343737706a2fb77de53 »}] L’Espace culturel dispose d’une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant : théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l’Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs : dans d’autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l’habitant.

L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers. Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T18:45:00+01:00

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T18:45:00+01:00

Danse Spectacle

EricDaguin