La Belle et la Bête, journal d’un film Espace culturel du Bois fleuri Lormont, 5 décembre 2023, Lormont.

La Belle et la Bête, journal d’un film Mardi 5 décembre, 19h00 Espace culturel du Bois fleuri Tarifs 8,5€ et 4€. Réservation conseillée

Le Journal d’un film est lu par Sophie Robin, mis en musique par Sol Hess et en dessin (en direct au pinceau et à l’encre de chine, et vidéo-projeté) par Laureline Mattiussi. Laureline Mattiussi a travaillé plusieurs années sur la vie et l’œuvre de Jean Cocteau, pour sa bande dessinée Cocteau, l’Enfant terrible, réalisée en compagnie de François Rivière (Casterman 2020). Longtemps elle s’est dit que le tournage de La Belle et la Bête synthétisait parfaitement la vie et l’engagement artistique de son auteur : le journal de tournage raconte autant sur les préoccupations artistiques et l’audace de Cocteau que sur sa vie plus intime, son rapport à la souffrance, son désir d’être aimé, son goût des autres.

Aguerrie aux spectacles dessinés, il lui semblait naturel de s’employer à une mise en scène hybride, jouant du dialogue entre texte lu, musique, et dessin en direct est donc un hommage à Jean Cocteau, artiste total.

https://www.youtube.com/watch?v=pBrVhy5_t5A

https://www.fracas.fr/cocteau/

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 07 30 »}, {« type »: « email », « value »: « spectacles@lormont.fr »}] [{« data »: {« author »: « Cie Fracas », « cache_age »: 86400, « description »: « La belle et la bu00eate, journal du2019un film, de Jean Cocteaunu2013 une lecture musicale et dessinu00e9e u2013nnde et par Laureline Mattiussi, Sophie Robin & Sol Hessnnhttp://www.fracas.fr/cocteau/nnVidu00e9o & Camu00e9ras : Romaric Morales nhttps://www.youtube.com/channel/UCZo_PUUs0mbtDjD5DsWScyQ », « type »: « video », « title »: « FRACAS – LA BELLE ET LA Bu00caTE, Joural d’un Film – Teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/pBrVhy5_t5A/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=pBrVhy5_t5A », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCBCdMuBNhdixlt2CpqURWjg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=pBrVhy5_t5A »}, {« link »: « https://www.fracas.fr/cocteau/ »}] L’Espace culturel dispose d’une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant : théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l’Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs : dans d’autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l’habitant.

L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers. Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T19:00:00+01:00 – 2023-12-05T20:00:00+01:00

2023-12-05T19:00:00+01:00 – 2023-12-05T20:00:00+01:00

Lecture