Mêlée ouverte Vendredi 22 septembre, 19h30 Espace culturel du Bois fleuri Entrée gratuite

Le rugby de haut niveau, de grande classe, existerait-il sans tous ces petits clubs de village, de terroir, dont Patrick Espagnet nous raconte avec pudeur et sans concession, les amitiés, les rivalités, les émotions, les dévouements, les anecdotes et toutes les humanités qui vont avec ?

Cette lecture musicale vous emmène des vestiaires à la palombière, d’une mêlée chaudement disputée au café du village et de l’assemblée générale du club jusqu’en Nouvelle Zélande! Avec Pascal Lamige : accordéon & lecture et Jean Pierre Carraro : lecture & harmonic

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr [{« type »: « email », « value »: « spectacles@lormont.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 07 30 »}] L’Espace culturel dispose d’une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant : théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l’Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs : dans d’autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l’habitant.

L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers. Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T19:30:00+02:00 – 2023-09-22T20:30:00+02:00

