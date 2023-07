Les fidjiens, magiciens du rugby Espace culturel du Bois fleuri Lormont, 19 septembre 2023, Lormont.

illes Navarro présente son livre paru en 2020 aux éditions Au Vent des Iles. Richement documenté et illustré, cet ouvrage plonge au coeur de l’histoire du rugby fidjien. L’auteur nous explique pourquoi les joueurs fidjiens sont reconnaissables parmi tous les autres, des joueurs aux talents multiples, précieux dans une équipe. La rencontre est animée par Jean Pierre Dorian, directeur de la rédaction du journal Sud-Ouest, passionné de rugby et auteur de nombreux ouvrages. La soirée se déroule en présence de Pierre Ley, père historique depuis Waisale Serevi de la « filière » fidjienne en France et surnommé « Papa » par la communauté des joueurs fidjiens.

Séance de dédicaces proposée par la Librairie Mollat à l’issue des rencontres

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine L'Espace culturel dispose d'une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant : théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l'Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs : dans d'autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l'habitant.

L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers. Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T19:00:00+02:00 – 2023-09-19T20:00:00+02:00

Fidji Rugby

© Editions Au fil du vent