Dattebayo !! Espace culturel du Bois fleuri, 18 mars 2023, Lormont.

Entrée gratuite

Concert dédié au meilleur du manga et de l’animation japonaise proposé par le Lormont Wind Orchestra en partenariat avec la médiathèque du Bois fleuri. handicap moteur mi

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri

05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr L’Espace culturel dispose d’une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant : théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l’Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs : dans d’autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l’habitant. L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers.

Le Lormont Wind Orchestra présente sa nouvelle aventure musicale et vous invite à un grand voyage dans l’univers des animés et des mangas. Un schow exceptionnel au son des incontournables dessins animés japonais tels que Naruto, Saint Seya, Dragon Ball, mais aussi l’Attaque des Titans et One Piece sans compter sur l’immense compositeur Joe Hisaishi avec Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro. Vous applaudirez en première partie, l’Orchestre à l’Ecole Romain Rolland et l’Orchestre en herbe. Venez revêtus de vos personnages préférés pour cette soirée incroyable !



