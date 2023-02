Femmes de boue Espace culturel du Bois fleuri, 10 mars 2023, Lormont.

05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr L’Espace culturel dispose d’une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant : théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l’Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs : dans d’autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l’habitant. L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers.

Et si Dorothée, après son licenciement abusif il y a 25 ans, décidait de faire son come back avec une émission politique, féministe et littéraire pour qu’on prenne enfin la mesure de ses multiples talents ? Son émission : Le Cercle des influenceuses historiques rassemble chaque semaine 3 invitées iconiques qui ont marqué l’Histoire. Ce soir, elle reçoit Médée, Lady Diana et la Vierge Marie…

Créée de manière collective, cette pièce est le fruit d’entretiens croisés que les comédiennes ont menés avec leurs mères et d’écritures au plateau qui permettent d’explorer l’intime, le féminin, les lignées de femmes et les questions de transmission intergénérationnelle. Une pièce à la fois drôle et touchante.

