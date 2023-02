Epopée Espace culturel du Bois fleuri, 3 mars 2023, Lormont.

Epopée Vendredi 3 mars, 19h00 Espace culturel du Bois fleuri

6 et 3€. Réservation conseillée

Théâtre et musique, en signes, en paroles et en dessins par la Cie El Destino. handicap moteur;handicap intellectuel;handicap auditif;handicap psychique mi;ii;hi;pi

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri [{“link”: “https://www.les3a.fr/spectacle/epopee/”}]

05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr L’Espace culturel dispose d’une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant : théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l’Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs : dans d’autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l’habitant. L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers.

Épopée est le récit d’une femme d’ailleurs, une héroïne armée de son courage, qui laisse derrière elle son pays pour aller à la conquête d’un nouvel endroit où vivre. Après un voyage rempli de peurs, de folies, de violence, d’amour et de rêve, elle est maintenant ici parmi nous. Elle nous raconte, vit et rêve devant nous.

Une langue universelle :

L’épopée de notre héroïne traverse plein de pays où l’on parle d’autres langues que la sienne. Elle s’aide donc de ses mains, puissant dans les langues des signes tout ce qui peut créer image pour se faire comprendre. Elle s’est construit sa propre forme de communication nourrie des années de voyage. Une sorte de langue universelle. C’est ce qui fait qu’Épopée est un spectacle accessible aux personnes sourdes, entendantes, étrangères ou autochtones.

Musique :

Marc Closier, avec sax, clarinette, percussions corporelles, voix…vient donner une deuxième voix à ce récit.

Dessins :

Quand il n’y a pas de mots pour dire, les dessins de Camille Pelisson -apparaissent comme par magie pour prendre la parole et nous faire voyager encore ailleurs.

Distribution :

Mise en scène : Frédéric Vern

Avec : Irene Dafonte et Marc Closier

Ecriture : François Dubois

Musique : Marc Closier

Scénographie et lumières : Jean-Christophe Robert

Dessins du décor : Camille Pelisson

Conseillère en LSF : Sandrine Herman

Production : Cie. El Destino

Coproduction : Espace Simone Signoret – ville de Cenon ; M270 –ville de Floirac ; iddac – agence culturelle du Département de la Gironde

Avec le soutien financier de : la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine (plan relance) ; la Métropole de Bordeaux (plan relance) ; iddac – agence culturelle du Département de la Gironde (aide à la résidence et coproduction) ; Préfecture de la Gironde ; Ville de Bordeaux ; Spedidam

La page du spectacle



