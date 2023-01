Kumisho 02 Espace culturel du Bois fleuri, 9 février 2023, Lormont.

Kumisho 02 Jeudi 9 février, 14h30 Espace culturel du Bois fleuri

Gratuit – Durée 40 mn

Spectacle musical dans le cadre du Carnaval des deux rives 2023, en partenariat avec la Rock School Barbey et le Rocher de Palmer. handicap moteur mi

Mais leur épopée est semée d’embûches, et ils devront compter sur la participation des enfants pour déjouer les plans de créatures voulant changer les humains en robots.

Kumisho 02 associe la musicienne Kumisolo, qui mélange les notes de claviers électroniques et de flûte traversière avec des mélodies tendres chantées en japonais & français et l’artiste visuel Shoboshobo caracté#risé par un univers fourmillant de monstres,de personnages à l’anato#mie gribouillée, de paysages aux formes géométriques.

Dans ce spectacle intéractif, nos jeunes voyageurs embarquent pour une folle aventure intergalactique aux accents de musique électro#nique et de jeux vidéos. A bord de leur vaisseau spatial futuriste, la chanteuse japonaise Kumisolo et son stewart guitariste nous emmènent dans les confins de l'univers peuplé de planètes et de monstres facétieux imaginés par Shobosho, à la recherche de nouvelles mélodies kawaÏ.

