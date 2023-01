Je suis tous les dieux Espace culturel du Bois fleuri, 1 février 2023, Lormont.

Je suis tous les dieux Mercredi 1 février, 15h00 Espace culturel du Bois fleuri

6 et 3€ – Réservation conseillée

Danse par la Cie Mirage, dans le cadre du Festival Pouce ! (12e édition)

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri [{« link »: « https://marioncarriau.com/fr/pieces/je-suis-tous-les-dieux »}, {« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/wp-content/uploads/2022/11/Brochure-Pouce2023-WEB.pdf »}, {« data »: {« author »: « Marion Carriau », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « JE SUIS TOUS LES DIEUX – jeune publicnMarion CARRIAU nu00a9margauxvendassi », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1386175142-4645fb567d753de7ec2d2b6d14f55209af049419bcc1c12842eb7ea7bd6b1db9-d_640 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/683768522 », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://vimeo.com/user53619338 », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Espace culturel du Bois fleuri Adresse Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Ville Lormont Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Espace culturel du Bois fleuri Lormont Departement Gironde

Espace culturel du Bois fleuri Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Je suis tous les dieux Espace culturel du Bois fleuri 2023-02-01 was last modified: by Je suis tous les dieux Espace culturel du Bois fleuri Espace culturel du Bois fleuri 1 février 2023 Espace culturel du Bois Fleuri Lormont Lormont

Lormont Gironde