Parfum d’arnaque Espace culturel du Bois fleuri, 28 janvier 2023, Lormont.

12€ (Gratuit jusqu’à 12 ans / Billetterie sur place)

Théâtre de boulevard par l’amicale théâtrale de Fargues St-Hilaire au profit de Lormont main tendue 33 et de l’Institut Bergonié. handicap moteur mi

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri

05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr L’Espace culturel dispose d’une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant : théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l’Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs : dans d’autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l’habitant. L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers.

Essayer de vendre en son absence la villa d’un lord anglais à un comte russe plus libidineux que réellement fortuné, ce n’est ni simple ni triste mais c’est une belle arnaque. C’est celle que veut monter Désiré pour sauver sa sœur Vanessa et son futur beau-frère Julien des griffes de Gros Lulu, un gangster patibulaire à qui ils doivent de l’argent.

Seulement voilà, Vanessa, bimbo évaporée et Julien, fiancé jaloux et pas très futé, n’y mettent pas vraiment du leur et Désiré doit composer avec les deux gardiennes de la villa, les sœurs Castagnère, sympathiques mais encombrantes méditerranéennes hautes en couleur…



