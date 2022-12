Andromaque Espace culturel du Bois fleuri, 26 janvier 2023, Lormont.

Andromaque Jeudi 26 janvier 2023, 19h00 Espace culturel du Bois fleuri

Entrée : 6€ / réduit 3€ – Réservation conseillée

Théâtre par la Cie Iqonapia. handicap auditif;handicap moteur;handicap psychique;handicap visuel hi;mi;pi;vi

Andromaque est partagée entre sa fidélité à la mémoire de son mari et son désir de sauver son fils, également prisonnier.

Andromaque est partagée entre sa fidélité à la mémoire de son mari et son désir de sauver son fils, également prisonnier.

La tragédie commence à l'heure où l'histoire se retourne et prend au piège les héros d'hier. Troie se venge, chaque larme des Troyens ferment aux grecs le chemin du bonheur…

Porteuse du projet et comédienne : Florence Coudurier

Batteur : Denis Barthe

Metteure en scène : Nadège Taravellier

Lumières : Charlotte Buclet

Costumes : Estelle Couturier-Chatellain La page du spectacle

