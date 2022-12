La mue du serpent blanc Espace culturel du Bois fleuri, 20 janvier 2023, Lormont.

La mue du serpent blanc Vendredi 20 janvier 2023, 20h30 Espace culturel du Bois fleuri

Tout public – Tarifs : 8€ et 4€.

Concert de Julie Lagarrigue en partenariat avec Musique de Nuit handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif mi;vi;hi

On y parlait amour et métamorphose, on oscillait entre tradition de la chanson française et rythmes d’inspiration nord-africains. La Mue du Serpent Blanc poursuit cette alchimie du mélange en s’affranchissant de toute influence envahissante. Inutile de lutter, vous aussi allez embrasser le monde élégant de Julie, déambuler entre la solennité des cuivres et la profondeur du piano, vous laisser envoûter par la douceur réconfortante des cordes.

Julie Lagarrigue : chant, piano, guitare électrique

Franck Leymerégie : percussions, chœurs, roi des tambours et des océans

François-Marie Moreau : saxophone, flûte, clarinettes, clavier, chœurs, Charmeur de serpents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T20:30:00+01:00

2023-01-20T22:30:00+01:00 Julie Lagarrigue – La mue du serpent blanc

