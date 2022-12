Le corps dansant ne se tait jamais Espace culturel du Bois fleuri, 6 janvier 2023, Lormont.

Entrée gratuite

Conférence dansée de la compagnie Les ouvreurs De Possibles.

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri

05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr L’Espace culturel dispose d’une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant : théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l’Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs : dans d’autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l’habitant. L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers.

Présentation d’une étape de travail sur le levier de liberté que propose la danse, hip hop et contemporaine. Une danseuse contemporaine et un danseur hip hop s’engagent devant le public à ne pas rester inertes, à défier les contraintes et les hiérarchies, comme dans un bal clandestin…

lesouvreursdepossibles.fr



© Olivier Quatrefages