Sovann, la petite fille et les fantômes Espace culturel du Bois fleuri, 14 décembre 2022, Lormont.

Sovann, la petite fille et les fantômes Mercredi 14 décembre, 15h00 Espace culturel du Bois fleuri

6€ et 3€ – Réservation conseillée

Spectacle de marionnettes par la Cie L’Aurore. handicap intellectuel;handicap moteur ii;mi

l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde. Compagnie L’aurore https://vimeo.com/468900575 ↓ Programme annuel Jeune public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T15:00:00+01:00

2022-12-14T16:00:00+01:00 © Cie de l’Aurore

