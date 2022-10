Trop près du mur Espace culturel du Bois fleuri, 24 novembre 2022, Lormont.

Trop près du mur Jeudi 24 novembre, 20h30 Espace culturel du Bois fleuri

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont



Lorsque Typhus parle à l’acteur de son désir d’enfant, celui-ci n’a pas d’autre choix que d’exaucer son vœu… à sa manière. Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ? Qui élève qui ?

Le spectacle propose de sonder le lien qui unit l’acteur à son personnage, le créateur cérébral et sa créature organique. L’homme social face au clown sans filtre. Il est question d’éducation, de transmission, de garde-fous, de libre-arbitre, d’autocensure et d’oppression sociale. Mais avant tout de liberté. À bâtir ou à préserver… Emmanuel Gil est acteur et il entretient une relation très spéciale avec sa création : le clown Typhus Bronx. C’est ce rapport étrange et fascinant qui est au coeur du spectacle Trop près du mur.Lorsque Typhus parle à l’acteur de son désir d’enfant, celui-ci n’a pas d’autre choix que d’exaucer son vœu… à sa manière. Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ? Qui élève qui ?Le spectacle propose de sonder le lien qui unit l’acteur à son personnage, le créateur cérébral et sa créature organique. L’homme social face au clown sans filtre. Il est question d’éducation, de transmission, de garde-fous, de libre-arbitre, d’autocensure et d’oppression sociale. Mais avant tout de liberté. À bâtir ou à préserver… De et Avec : Emmanuel Gil

Regards extérieurs : Marek Kastelnik, Gina Vila Bruch, Agnès Tihov

Création musicale : L’Oiseau Ravage

Technique : Rémi Dubot La page du spectacle https://www.youtube.com/watch?v=bY1FtkP5cjo

2022-11-24T20:30:00+01:00

