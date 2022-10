Monsieur vs ou += Madame Espace culturel du Bois fleuri, 10 novembre 2022, Lormont.

Tarifs 8€ et 4€ – Réservation conseillée

Danse par la Compagnie Auguste et Bienvenue. handicap moteur mi

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri [{« link »: « http://www.auguste-bienvenue.com/ »}, {« data »: {« author »: « Cie Auguste-Bienvenue », « cache_age »: 86400, « description »: « Peut-on vraiment revoir nos mu00e9canismes de pensu00e9es ancestrales sur le sexe qui du00e9tiendrait le pouvoir ? Sommes-nous capables de renouveler notre perception de la vie commune et de (re)mettre en question nos pru00e9jugu00e9s et nos idu00e9es reu00e7ues ? Accepterons-nous du2019u00e9couter des ru00e9cits diffu00e9rents ou00f9 lu2019u00e9vidence de la complu00e9mentaritu00e9 offrirait la possibilitu00e9 du2019une u00e8re nouvelle ? Ces questions font ressortir deux enjeux fondamentaux, en engendrant de vifs du00e9bats autour de la paritu00e9 et de lu2019u00e9galitu00e9 homme/femme, tant dans la vie professionnelle que privu00e9e : la diffu00e9rence et le rapport au pouvoir. La ru00e9flexion cru00e9ative de la piu00e8ce choru00e9graphique a du00e9butu00e9 avec les recherches du2019une anthropologue et du2019un dramaturge, su2019est enrichie du2019u00e9changes avec une chercheuse et un musicien autour des symboles, des valeurs et de la pou00e9sie des Trobairitzs et des Troubadours. Elle continue u00e0 se nourrir de lectures, de tu00e9moignages militants et du2019archives audio. La piu00e8ce ru00e9unira sur scu00e8ne six artistes : danseurs.euses, chanteuse-musicienne et slameur. Cette proposition se veut u00eatre une ru00e9sonance artistique des luttes pour lu2019u00e9mancipation et pour le changement, parallu00e8lement u00e0 du2019autres mouvements ailleurs dans le monde.nnnDuru00e9e u2022 1HnConception u2022 Auguste Ouu00e9draogo et Bienvenue Baziu00e9nChoru00e9graphie u2022 Auguste Ouu00e9draogonAssistant choru00e9graphe u2022 Bienvenue Baziu00e9nDanseuses u2013 danseurs u2022 Jessica Yactine, Sandra Sainte Rose Fanchine, Bienvenue Baziu00e9, Auguste Ouu00e9draogonChanteuse musicienne u2022 Gau00eblle AmournSlameur u2022 Mathias Montoya dit MarasnAnthropologue u2022 Marie LorillardnDramaturge u2022 Mou00efse Touru00e9nCru00e9ateur lumiu00e8re u2022 Fabrice BarbotinnTechnicien son u2022 Mathieu DugravanComposition musicale u2022 Khalil Hentati (AKA Epi)nCru00e9ation costumes u2022 Vincent DupeyronnnProduction u2022 Wa Tid Saou / Cie Auguste-BienvenuenCoproduction u2022 OARA, Agence culturelle du00e9partementale Dordogne-Pu00e9rigord | Pu00e9rigueux -IDDAC | Agence culturelle du du00e9partement de la Gironde, Carru00e9-Colonnes | Scu00e8ne nationale Bordeaux mu00e9tropole | St Mu00e9dard-Blanquefort -Malandain Ballet | Centre Choru00e9graphique National | Biarritz -Pu00f4le-Sud | Centre de Du00e9veloppement Choru00e9graphique -Thu00e9u00e2tre Olympia Scu00e8ne conventionnu00e9e du2019Intu00e9ru00eat National | ArcachonnAccueil en ru00e9sidence u2022 Opu00e9ra National de Bordeaux u2013 Espace Bois Fleuri | LormontnSoutiens u2022 Ministu00e8re de la Culture u2013 DRAC Nouvelle-Aquitaine (Aide u00e0 la structuration 2022) | Ville de Bordeaux | Fonds du2019aide u00e0 la cru00e9ation | SPEDIDAM | ADAMI. », « type »: « video », « title »: « Monsieur vs ou + = Madame (Teasing 2) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ONSg_SfGJu0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ONSg_SfGJu0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCIoL7pSyuIribLlCyjggA5A », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

www.auguste-bienvenue.com/ En partenariat avec l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde. https://www.youtube.com/watch?v=ONSg_SfGJu0

