Mêlant surréalisme et poésie, humour et dénonciation, La Naine Rouge donne vie à un étonnant petit personnage marionne neuroatypique et plein d’imagination dont on va suivre le quotidien tourmenté.Le quotidien, lorsque l’on se sent différent ou que les autres nous perçoivent ainsi, peut devenir une aventure semée d’embûches. Ce petit garçon, qui ne « rentre pas dans les cases », ne ferait-il pas écho à chacun d’entre nous ?Incassables met à l’honneur ceux qu’on ne voit pas assez, ceux que la société oublie dans sa course vers la productivité qui efface la créativité.Au lieu de chercher à tout prix à rentrer dans une case, pourquoi ne pas s’en créer une ou toutes les déconstruire ?

En partenariat avec l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde, dans le cadre du festival Hors jeu En jeu, organisé en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement Gironde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-09T15:00:00+01:00

2022-11-09T15:45:00+01:00

