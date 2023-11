Concert de Noël Espace culturel du Bois-Des-Arts Thônex Catégorie d’Évènement: Thônex Concert de Noël Espace culturel du Bois-Des-Arts Thônex, 16 décembre 2023, Thônex. Concert de Noël Samedi 16 décembre, 20h00 Espace culturel du Bois-Des-Arts CHF 10.- à CHF 20.- Concert de Noël proposé par le SOVA Gospel Choir 1h30 avec entracte

Caisse à 19h

Accès à la salle de spectacle 15 minutes avant le concert

Paiement par cartes maestro, MasterCard (débit), visa/MasterCard et Twint CHF 20.- tarif normal

CHF 15.- AVS/Et/Chôm/

CHF 10.- enfants jusqu’à 12 ans Espace culturel du Bois-Des-Arts Chemin du Bois-Des-Arts 62 Thônex 1226 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/Gl1J6lOGze/event/956745 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T21:30:00+01:00

