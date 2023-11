La soupe aux cailloux délicieux Espace culturel du Bois-Des-Arts Thônex Catégorie d’Évènement: Thônex La soupe aux cailloux délicieux Espace culturel du Bois-Des-Arts Thônex, 10 décembre 2023, Thônex. La soupe aux cailloux délicieux Dimanche 10 décembre, 11h00, 15h00, 17h00 Espace culturel du Bois-Des-Arts CHF 5.- à CHF 10.- Spectacle enfants dès 3 ans proposé par la Cie Les Croquettes Spectacle à 11h, 15h et 17h 30 minutes sans entracte

Caisses à 10h30, 14h30 et 16h30

Accès à la salle de spectacle 15 minutes avant la représentation

Paiement par cartes maestro, MasterCard (débit), visa/MasterCard et Twint CHF 10.- adulte

CHF 5.- enfant Espace culturel du Bois-Des-Arts Chemin du Bois-Des-Arts 62 Thônex 1226 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/Gl1J6lOGze/events/956604 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T11:00:00+01:00 – 2023-12-10T11:30:00+01:00

Détails Catégorie d'Évènement: Thônex Autres Lieu Espace culturel du Bois-Des-Arts Adresse Chemin du Bois-Des-Arts 62 Ville Thônex

