Sofa Espace culturel du Bois-Des-Arts Thônex, 4 novembre 2023, Thônex.

Sofa Samedi 4 novembre, 20h00 Espace culturel du Bois-Des-Arts CHF 10.- à CHF 20.-

Le sofa ce n’est pas qu’une histoire, c’est plein de petits sketchs qui ont un point commun : un sofa.

Sur scène, deux comédiennes et un sofa qui sera le personnage principal de ces cascades scéniques. Vous retrouverez ce sofa dans une émission télé, à IKEA, dans une salle d’attente de bureau ou encore au milieu d’un combat d’épée. Bref, ce sofa vous fera voyager et rire !

Humour au féminin…

L’humour féminin est encore sous-représenté dans notre société. On entend encore trop souvent : « Elle est drôle pour une fille » et nous autres, humoristes, devons nous battre pour être représentées. Pour le moment, il n’y a que très peu de places pour les chroniqueuses dans le monde de l’humour, nous ne voyons que très peu de jeunes femmes cheffes de projets. Nous avons aussi besoin de pouvoir nous identifier à un humour féminin, prouver qu’il a sa place sur scène et sur nos écrans. C’est un grand défi à relever pour nous. Nous souhaitons pouvoir le faire entendre : nous sommes drôles nous aussi !

Aurelia Loriol et Stéphanie Burdet, texte et jeu

Véronique Toussaint, directrice d’actrices

Théâtrochamp, production

Espace culturel du Bois-Des-Arts Chemin du Bois-Des-Arts 62 Thônex 1226 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:00:00+01:00 – 2023-11-04T21:00:00+01:00

