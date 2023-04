Exposition – Les mangas Espace culturel Dominique Manent, bibliothèque municipale de Clarac Clarac Catégories d’évènement: Clarac

Exposition – Les mangas Espace culturel Dominique Manent, bibliothèque municipale de Clarac, 17 mai 2023, Clarac. Exposition – Les mangas 17 mai – 15 juillet Espace culturel Dominique Manent, bibliothèque municipale de Clarac Entrée libre Cette exposition nous présente l’histoire des Mangas, la diversité de leurs origines, la variété des genres et des publics auxquels ils s’adressent. Des panneaux illustrés permettent ainsi de mieux comprendre le succès du Manga. Tout public. Espace culturel Dominique Manent, bibliothèque municipale de Clarac Chemin de Sainte Anne, 31210 Clarac Clarac 31210 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 89 70 64 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

