Haute-Garonne

Entrée libre

Goûtez à une exposition qui vous dévoile les épices du monde entier dans toutes leurs dimensions Espace culturel Dominique Manent, bibliothèque municipale de Clarac Chemin de Sainte Anne, 31210 Clarac Clarac 31210 Haute-Garonne Occitanie La Médiathèque départementale vous convie à une exposition aux chaudes couleurs exotiques, qui réveille dans notre mémoire collective des parfums et des saveurs venues de contrées lointaines aux traditions culinaires et médicinales ancestrales : l’Inde, le Tibet, l’Afrique, les Antilles, l’Asie… Tout au long de ce voyage olfactif et gustatif, vous découvrirez à travers l’histoire des épices, les multiples facettes de cette substance végétale : botanique, étymologique, diététique, thérapeutique, culturelle… Les secrets du curry, du curcuma, du cumin, de la coriandre, du safran et de tant d’autres saveurs aromatiques n’auront bientôt pour vous plus de mystères et vous donneront, nous l’espérons, des idées pour concocter de nouvelles recettes ô combien épicées ! Tout public

