Mission Océans
15 février – 29 mars
Espace culturel Dominique Manent, bibliothèque municipale de Clarac

Cette exposition permet de découvrir la biodiversité marine et océanique et les effets de la pollution plastique sur ces milieux naturels. Espace culturel Dominique Manent, bibliothèque municipale de Clarac Chemin de Sainte Anne, 31210 Clarac Clarac 31210 Haute-Garonne Occitanie On découvre aussi le portrait de plusieurs animaux marins (qui ils sont, où ils vivent, pourquoi il faut les protéger…) et le portrait des déchets les plus fréquemment retrouvés dans les océans.

