Soirée moules & frites – « années 80 » Espace Culturel Désaignes, 25 novembre 2023, Désaignes.

Désaignes,Ardèche

Le comité des fêtes de Désaignes vous propose sa soirée moules & frites sous couvert d’une ambiance musicale des années 80..

2023-11-25 19:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

Espace Culturel

Désaignes 07570 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



The Désaignes festivities committee invites you to its mussels and French fries evening, with 80s music.

La comisión de fiestas de Désaignes organiza una velada de mejillones y patatas fritas con música de los 80.

Das Festkomitee von Désaignes bietet Ihnen seinen Moules & Frites-Abend mit Musik aus den 80er Jahren an.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Pays de Lamastre