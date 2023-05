estivale de musiques aux sources Espace Culturel, Désaignes (07) estivale de musiques aux sources Espace Culturel, Désaignes (07), 8 juillet 2023, . estivale de musiques aux sources Samedi 8 juillet, 19h00 Espace Culturel, Désaignes (07) 12€ Deux groupes en concert : -Qalam avec Adil Smaali ( musique orientale et gnawa) -Amazigh ( musique Kabyle) repas couscous à partir de 19h source : événement estivale de musiques aux sources publié sur AgendaTrad Espace Culturel, Désaignes (07) Village

