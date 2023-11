Spectacle – Ahmed Sylla Espace Culturel des Vikings Yvetot, 13 juin 2024, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Origami : ou l’art du pliage. Je vois nos destins comme des origamis qui se plient à des choix, des joies, des peines, des victoires et des échecs… Pendant plus de 10 ans maintenant, je me suis plié en quatre pour essayer de vous plier en deux. Je me demande quelle forme aurait pris mon origami, mon destin, si je n’avais pas plié bagage de ma ville natale….

Espace Culturel des Vikings Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Origami: or the art of folding. I see our destinies as origami folding into choices, joys, sorrows, victories and failures? For over 10 years now, I’ve been bending myself over backwards to try and bend you in half. I wonder what shape my origami, my destiny, would have taken if I hadn’t packed up my hometown?

Origami: o el arte de plegar. Veo nuestros destinos como origamis plegados en elecciones, alegrías, penas, victorias y fracasos.. Desde hace más de 10 años, me doblo para intentar doblarte por la mitad. Me pregunto qué forma habría tomado mi origami, mi destino, si no hubiera hecho las maletas y dejado mi ciudad natal

Origami: oder die Kunst des Faltens. Ich sehe unsere Schicksale als Origamis, die sich durch Entscheidungen, Freuden, Leiden, Siege und Misserfolge falten lassen Seit nunmehr über zehn Jahren habe ich mich gefaltet, um zu versuchen, Sie in zwei Hälften zu falten. Ich frage mich, welche Form mein Origami, mein Schicksal, angenommen hätte, wenn ich nicht meine Zelte in meiner Heimatstadt abgebrochen hätte?

