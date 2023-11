Spectacle – Mary Candies Espace Culturel des Vikings Yvetot, 6 avril 2024, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Mary Candies, une fillette intrépide, vient tout juste d’emménager avec sa famille dans une immense maison. Un soir, un vieux grimoire étrangement doté de parole lui révèle l’incroyable secret de cette maison, une ancienne confiserie ensorcelée. Mary Candies et son frère Anton n’auront qu’une nuit pour tenter de faire revivre la confiserie en réunissant 3 clés d’or… Cette incroyable aventure les entraînera dans des lieux extraordinaires peuplés de personnages attachants..

2024-04-06 15:00:00 fin : 2024-04-06 . .

Espace Culturel des Vikings Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Mary Candies, an intrepid little girl, has just moved into a huge house with her family. One night, an old grimoire, strangely endowed with speech, reveals the house?s incredible secret – an ancient, bewitched confectionery. Mary Candies and her brother Anton have just one night to try and revive the candy shop by collecting 3 golden keys? This incredible adventure will take them to extraordinary places populated by endearing characters.

Mary Candies, una intrépida niña, acaba de mudarse a una enorme casa con su familia. Una noche, un viejo grimorio, extrañamente dotado de habla, revela el increíble secreto de la casa: una antigua dulcería hechizada. Mary Candies y su hermano Anton sólo tienen una noche para intentar revivir la dulcería recogiendo 3 llaves doradas? Esta increíble aventura les llevará a lugares extraordinarios poblados por personajes entrañables.

Mary Candies, ein unerschrockenes Mädchen, ist gerade mit ihrer Familie in ein riesiges Haus gezogen. Eines Abends enthüllt ihr ein altes Grimoire, das auf seltsame Weise sprechen kann, das unglaubliche Geheimnis des Hauses: eine alte Süßwarenfabrik, die mit einem Fluch belegt ist. Mary Candies und ihr Bruder Anton haben nur eine Nacht Zeit, um zu versuchen, die Süßwarenfabrik wiederzubeleben, indem sie drei goldene Schlüssel sammeln Dieses unglaubliche Abenteuer führt sie an außergewöhnliche Orte und zu liebenswerten Charakteren.

Mise à jour le 2023-11-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche