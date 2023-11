Concert – Jean-Baptiste Guégan Espace Culturel des Vikings Yvetot, 24 mars 2024, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Les Messagers de l’Espoir organisent un concert en faveur des personnes en situation de handicap, en invitant Jean-Baptiste Guégan qui présentera son concert « Johnny, vous et moi ». La première partie sera assurée par les artistes des Messagers de l’Espoir.

Ouverture des portes à 15h. Première partie de 15h45 à 16h30. Concert de 17h à 18h30..

2024-03-24 15:00:00 fin : 2024-03-24 18:30:00. .

Espace Culturel des Vikings Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Les Messagers de l’Espoir are organizing a concert in aid of disabled people, inviting Jean-Baptiste Guégan to present his concert « Johnny, vous et moi ». Messagers de l’Espoir artists will open the concert.

Doors open at 3pm. Opening act from 3.45pm to 4.30pm. Concert from 5pm to 6:30pm.

Les Messagers de l’Espoir organizan un concierto en favor de las personas discapacitadas e invitan a Jean-Baptiste Guégan a presentar su concierto « Johnny, vous et moi ». Los artistas de Messagers de l’Espoir actuarán como teloneros.

Apertura de puertas a las 15.00 horas. Actuación inaugural de 15.45 a 16.30 h. Concierto de 17.00 a 18.30 h.

Die Messagers de l’Espoir organisieren ein Konzert zugunsten von Menschen mit Behinderungen und laden dazu Jean-Baptiste Guégan ein, der sein Konzert « Johnny, vous et moi » vorstellt. Der erste Teil des Konzerts wird von den Künstlern der Messagers de l’Espoir bestritten.

Öffnung der Türen um 15 Uhr. Erster Teil von 15.45 bis 16.30 Uhr. Konzert von 17.00 bis 18.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche