Concert – Claudio Capeo Espace Culturel des Vikings Yvetot, 20 mars 2024, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

L’authenticité est sa signature. Et à travers ses dix-sept nouveaux titres, l’ancienne révélation 2016 de The Voice, loin de se poser en artiste rebelle maudissant son époque et ses semblables, possède le don de chanter avec une ferveur rare les vies brisées tout autant que les instants magiques de l’existence. Nos hauts et nos bas, la versatilité de nos vies si fragiles et, de ce fait, si précieuses. L’une des forces majeures de l’artiste, tellement évidente dans ce quatrième album, est ce talent multifacette qui lui permet de marier des titres festifs à d’autres plus introspectifs….

2024-03-20 20:30:00 fin : 2024-03-20 . .

Espace Culturel des Vikings Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Authenticity is her signature. And in her seventeen new songs, the former 2016 revelation of The Voice, far from posing as a rebel artist cursing her era and her fellow human beings, possesses the gift of singing with a rare fervor about broken lives as much as the magical moments of existence. Our ups and downs, the fickleness of our lives, so fragile and therefore so precious. One of the artist?s major strengths, so evident on this fourth album, is her multi-faceted talent, which enables her to blend festive tracks with more introspective ones?

La autenticidad es su firma. Y a través de sus diecisiete nuevas canciones, la que fuera revelación de The Voice en 2016, lejos de presentarse como una artista rebelde que maldice su época y a sus semejantes, posee el don de cantar con un fervor poco común sobre las vidas destrozadas tanto como sobre los momentos mágicos de la existencia. Nuestros altibajos, la inconstancia de nuestras vidas, tan frágiles y por ello tan preciosas. Uno de los puntos fuertes de la artista, tan evidente en este cuarto álbum, es su talento polifacético, que le permite mezclar temas festivos con otros más introspectivos?

Authentizität ist sein Markenzeichen. Und in ihren siebzehn neuen Songs ist die ehemalige Entdeckung von The Voice 2016 weit davon entfernt, sich als rebellische Künstlerin darzustellen, die ihre Zeit und ihre Mitmenschen verflucht, sondern besitzt die Gabe, mit seltener Inbrunst von gebrochenen Leben ebenso wie von den magischen Momenten des Daseins zu singen. Unsere Höhen und Tiefen, die Unbeständigkeit unseres Lebens, das so zerbrechlich und gerade deshalb so wertvoll ist. Eine der größten Stärken der Künstlerin, die auch auf ihrem vierten Album deutlich wird, ist ihr facettenreiches Talent, das es ihr ermöglicht, festliche Titel mit introspektiven zu verbinden

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche