Conte musical – Le Soldat Rose
Espace Culturel des Vikings
Yvetot, 15 mars 2024

Yvetot,Seine-Maritime

Un conte musical pour les enfants et ceux qui le sont restés. Le Soldat Rose fait son grand retour sur scène ! A l’occasion de ses 15 ans, il revêt son plus beau costume dans une nouvelle mise en scène. Ce conte voit le jour en 2006 sous la forme d’un conte musical, composé par Louis Chedid, écrit par Pierre-Dominique Burgaud et illustré par Cyril Houplain..

2024-03-15 20:00:00

Espace Culturel des Vikings Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



A musical tale for children and those who remain children. The Pink Soldier is back on stage! To celebrate his 15th birthday, he dons his finest costume in a new production. The tale began life in 2006 as a musical, composed by Louis Chedid, written by Pierre-Dominique Burgaud and illustrated by Cyril Houplain.

Un cuento musical para los niños y los que siguen siendo niños. ¡El Soldado Rosa vuelve a los escenarios! Con motivo de su 15º cumpleaños, se viste con su mejor traje en una nueva producción. La historia nació en 2006 como un cuento musical, compuesto por Louis Chedid, escrito por Pierre-Dominique Burgaud e ilustrado por Cyril Houplain.

Ein musikalisches Märchen für Kinder und solche, die es geblieben sind. Der Rosa Soldat kehrt auf die Bühne zurück! Anlässlich seines 15. Geburtstags zieht er sein schönstes Kostüm in einer neuen Inszenierung an. Das Märchen entstand 2006 als musikalisches Märchen, das von Louis Chedid komponiert, von Pierre-Dominique Burgaud geschrieben und von Cyril Houplain illustriert wurde.

