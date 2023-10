Concert – Quatuor à cordes de l’Opéra de Paris Espace Culturel des Vikings Yvetot, 1 mars 2024, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Ce concert propose un condensé d’esprit français tel qu’il s’exprime chez Maurice Ravel et Gabriel Fauré dans leur quatuor à cordes respectif, véritable chef d’œuvre dans le répertoire de la musique de chambre. Un doux moment servi par les artistes talentueux du Quatuor à cordes de l’Opéra de Paris : Lise Martel et Louise Salmona au violon, Marion Duchesne au violon alto et Tatjana Uhde au violoncelle..

2024-03-01 20:30:00 fin : 2024-03-01 . .

Espace Culturel des Vikings Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



This concert offers a distillation of the French spirit as expressed by Maurice Ravel and Gabriel Fauré in their respective string quartets, veritable masterpieces of the chamber music repertoire. A sweet moment served up by the talented artists of the Quatuor à cordes de l?Opéra de Paris: Lise Martel and Louise Salmona on violin, Marion Duchesne on viola and Tatjana Uhde on cello.

Este concierto muestra el espíritu francés expresado por Maurice Ravel y Gabriel Fauré en sus respectivos cuartetos de cuerda, verdaderas obras maestras del repertorio de música de cámara. Un momento dulce servido por los talentosos artistas del Cuarteto de cuerda de la Ópera de París: Lise Martel y Louise Salmona al violín, Marion Duchesne a la viola y Tatjana Uhde al violonchelo.

Dieses Konzert bietet eine Zusammenfassung des französischen Geistes, wie er in den Streichquartetten von Maurice Ravel und Gabriel Fauré zum Ausdruck kommt, einem wahren Meisterwerk im Repertoire der Kammermusik. Ein süßer Moment, der von den talentierten Künstlern des Streichquartetts der Pariser Oper serviert wird: Lise Martel und Louise Salmona an der Violine, Marion Duchesne an der Viola und Tatjana Uhde am Violoncello.

Mise à jour le 2023-10-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche