Concert – Juliette Espace Culturel des Vikings Yvetot, 25 janvier 2024, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Il y a de la magie dans les univers déployés par l’artiste française, doublement primée aux Victoires de la musique (en 1997, Révélation féminine de l’année et 2006, Artiste interprète féminine) et brillante représentante de la chanson à texte. Réalisé avec son complice Renaud Letang, son nouvel album, « Chanson de là où l’œil se pose », ne déroge pas à la règle. Juliette y métamorphose le quotidien et ses banals protagonistes (une couette et sa housse, des poivrons, des perruques, une 2 CV…) en aventures tendres et fantasques, comme autant de scènes invraisemblables du petit théâtre de la vie. Entre poésie et verve caustique, l’artiste nous invite à un voyage immobile, une échappée réjouissante en compagnie de ses complices et amis musiciens. Et confirme son talent d’infatigable conteuse..

2024-01-25 20:30:00 fin : 2024-01-25 . .

Espace Culturel des Vikings Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



There?s magic in the worlds of this French artist, twice winner of the Victoires de la Musique awards (1997, Best Female Artist of the Year, and 2006, Best Female Performer) and a brilliant exponent of the chanson à texte genre. Produced with her partner Renaud Letang, her new album, « Chanson de là où l?il se pose », is no exception to the rule. Juliette transforms everyday life and its banal protagonists (a comforter and its cover, peppers, wigs, a 2CV?) into tender, whimsical adventures, like so many unlikely scenes from life’s little theater. Between poetry and caustic verve, the artist invites us on an immobile voyage, a delightful escape in the company of his accomplices and musician friends. And confirms her talent as a tireless storyteller.

Hay magia en los mundos de esta artista francesa, dos veces ganadora de las Victoires de la musique (en 1997, Revelación Femenina del Año y en 2006, Intérprete Femenina) y brillante exponente del género de la chanson à texte. Producido con su compañero Renaud Letang, su nuevo álbum, « Chanson de là où l?il se pose », no es una excepción a la regla. Juliette transforma la vida cotidiana y sus protagonistas banales (un edredón y su funda, pimientos, pelucas, un 2CV…) en aventuras tiernas y caprichosas, como tantas escenas inverosímiles del teatrillo de la vida. Entre poesía y brío cáustico, el artista nos invita a un viaje inmóvil, una deliciosa evasión en compañía de sus cómplices y amigos músicos. Y confirma su talento de narrador incansable.

Die französische Künstlerin, die bei den Victoires de la Musique zweifach ausgezeichnet wurde (1997 als « Révélation féminine de l’année » und 2006 als « Artiste interprète féminine ») und eine brillante Vertreterin des Chansons mit Text ist, entfaltet eine magische Welt. Ihr neues Album « Chanson de là où l??il se pose », das sie mit ihrem Komplizen Renaud Letang aufgenommen hat, ist keine Ausnahme. Juliette verwandelt darin den Alltag und seine banalen Protagonisten (eine Bettdecke mit Bezug, Paprika, Perücken, ein 2 CV?) in zärtliche und fantastische Abenteuer, die wie unwahrscheinliche Szenen aus dem kleinen Theater des Lebens wirken. Zwischen Poesie und ätzender Verve lädt uns der Künstler zu einer unbeweglichen Reise ein, einer fröhlichen Flucht in Begleitung seiner Komplizen und musikalischen Freunde. Und sie bestätigt ihr Talent als unermüdliche Geschichtenerzählerin.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche