Concerts de Noël de la Maîtrise de Seine-Maritime Espace Culturel des Vikings Yvetot, 15 décembre 2023 20:30, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Venez écouter l’ensemble des chœurs de la Maîtrise de Seine de Maritime : du chœur Vivace qui réunit les adultes en passant par les chœurs d’enfants du collège et du lycée, le chœur inclusif et le chœur de femmes. Le chœur Presto sacré champion du monde en chant sacré en 2021 et double champion d’Europe en 2023 vous offrira une partie de son répertoire. Attention, le chœur Pianissimo qui réunit les plus jeunes se produira uniquement le samedi 16 décembre Un programme très varié vous attend !.

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 . .

Espace Culturel des Vikings Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Come and listen to all the choirs of the Maîtrise de Seine de Maritime: from the Vivace choir for adults to the children?s choirs for middle and high school students, the inclusive choir and the women?s choir. The Presto choir, crowned world champion in sacred song in 2021 and double European champion in 2023, will offer you part of its repertoire. Please note that the Pianissimo choir, which brings together the youngest singers, will perform on Saturday December 16 only. A highly varied program awaits you!

Venga a escuchar a todos los coros de la Maîtrise de Seine de Maritime: desde el coro adulto Vivace hasta los coros infantiles de collège y lycée, el coro inclusivo y el coro femenino. El coro Presto, coronado campeón del mundo de canto sacro en 2021 y doble campeón de Europa en 2023, interpretará parte de su repertorio. Tenga en cuenta que el coro Pianissimo, que reúne a los cantantes más jóvenes, sólo actuará el sábado 16 de diciembre. ¡Le espera un programa muy variado!

Hören Sie alle Chöre der Maîtrise de Seine de Maritime: vom Vivace-Chor, der die Erwachsenen vereint, über die Kinderchöre der Mittel- und Oberstufe, den inklusiven Chor und den Frauenchor. Der Chor Presto, der 2021 zum Weltmeister im Kirchengesang und 2023 zum zweifachen Europameister gekürt wurde, wird Ihnen einen Teil seines Repertoires anbieten. Achtung, der Chor Pianissimo, der die Jüngsten vereint, wird nur am Samstag, den 16. Dezember auftreten. Ein sehr abwechslungsreiches Programm erwartet Sie!

