Théâtre – Le Clan des divorcées Espace Culturel des Vikings Yvetot, 9 novembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

3 femmes divorcent et partagent le même appartement : Stéphanie d’Humilly de Malanpry, bourgeoise, Mary Bybowl, british délurée, et Brigitte, la « rurale ». En assistant au Clan des divorcées, non seulement vous allez beaucoup rire mais surtout, vous allez vivre un vrai moment de bonheur !.

2023-11-09 20:00:00 fin : 2023-11-09 . .

Espace Culturel des Vikings Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



3 women get divorced and share the same apartment: bourgeois Stéphanie d?Humilly de Malanpry, sassy British Mary Bybowl and rural Brigitte. When you see The Divorcee Clan, not only will you laugh out loud, but you’ll also experience a real moment of happiness!

3 mujeres se divorcian y comparten piso: la burguesa Stéphanie d’Humilly de Malanpry, la descarada británica Mary Bybowl y la rural Brigitte. Cuando veas El clan de las divorciadas, no sólo te reirás a carcajadas, ¡sino que además te llevarás un buen susto!

drei Frauen lassen sich scheiden und teilen sich eine Wohnung: die bürgerliche Stéphanie d’Humilly de Malanpry, die britische Mary Bybowl und die « ländliche » Brigitte. Wenn Sie dem Clan der Geschiedenen beiwohnen, werden Sie nicht nur viel lachen, sondern vor allem einen echten Glücksmoment erleben!

Mise à jour le 2023-08-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche