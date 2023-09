46e salon de l’AYAC Espace culturel des Vikings Yvetot, 14 octobre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Découvrez les œuvres de nombreux artistes confirmés, dont celles du peintre international Christophe Ronel qui est l’invité d’honneur de cette nouvelle édition..

Vendredi 2023-10-14 14:30:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Espace culturel des Vikings Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Discover the works of many established artists, including those of international painter Christophe Ronel, the guest of honor at this year?s event.

Descubra las obras de muchos artistas consagrados, entre ellos las del pintor internacional Christophe Ronel, invitado de honor de la exposición de este año.

Entdecken Sie die Werke zahlreicher etablierter Künstler, darunter auch die des internationalen Malers Christophe Ronel, der Ehrengast dieser neuen Ausgabe ist.

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche