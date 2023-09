Apéro-Concert – Doorshan Espace Culturel des Vikings – Espace Cafétéria Yvetot, 8 mars 2024, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Formé en 2010 à Rouen et imprégné de rock, de pop, d’électro et de hip hip, Doorshan entre de plein pied dans les musiques actuelles. Armé de son dernier album « Revert », sorti en pleine pandémie et aujourd’hui fort de sa nouvelle chanteuse, Burnie, Doorshan reprend le chemin de la scène, prêt à en découdre….

2024-03-08 19:00:00 fin : 2024-03-08 . .

Espace Culturel des Vikings – Espace Cafétéria Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Formed in 2010 in Rouen, France, and steeped in rock, pop, electro and hip-hop, Doorshan is a full-fledged member of today’s music scene. Armed with their latest album, « Revert », released in the midst of the pandemic, and now backed by their new singer, Burnie, Doorshan are back on stage, ready to do battle?

Formados en Rouen en 2010 e impregnados de rock, pop, electro y hip-hop, Doorshan están firmemente en la escena musical contemporánea. Armados con su último álbum, « Revert », publicado en plena pandemia, y ahora con una nueva cantante, Burnie, Doorshan vuelven a los escenarios, listos para la batalla..

Doorshan, 2010 in Rouen gegründet und von Rock, Pop, Electro und Hip Hip geprägt, ist mit vollem Fuß in der aktuellen Musikszene angekommen. Mit ihrem letzten Album « Revert », das mitten in der Pandemie erschien, und mit ihrer neuen Sängerin Burnie im Gepäck, machen sich Doorshan wieder auf den Weg auf die Bühne, bereit für den Kampf?

