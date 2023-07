Apéro-Concert – Isabo Orchestra Espace Culturel des Vikings – Espace Cafétéria Yvetot, 3 novembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Isabo Orchestra, le trio féminin qui sonne comme tout un orchestre, fait jaillir des chansons françaises aux inspirations multiples. Une chanteuse musicienne y interprète ses compositions originales, accompagnée par deux comparses qui jouent d’instruments nobles comme de zinzins à sonnettes. Un cabaret artisanal, une véritable boîte à musique..

2023-11-03 19:00:00 fin : 2023-11-03 . .

Espace Culturel des Vikings – Espace Cafétéria Rue Pierre de Coubertin

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Isabo Orchestra, the all-female trio that sounds just like an orchestra, conjures up French songs of multiple inspirations. A singer-musician performs her original compositions, accompanied by two companions who play noble instruments as well as rattling zinzins. An artisanal cabaret, a veritable music box.

Isabo Orchestra, el trío femenino que suena como una orquesta, nos trae canciones francesas inspiradas en estilos muy diversos. Una cantante-música interpreta sus composiciones originales, acompañada por dos compañeras que tocan instrumentos nobles además de sonoros zinzins. Un cabaret artesanal, una auténtica caja de música.

Isabo Orchestra, das Frauentrio, das wie ein ganzes Orchester klingt, lässt französische Chansons mit vielfältigen Inspirationen aus dem Boden sprießen. Eine musizierende Sängerin trägt hier ihre Originalkompositionen vor, begleitet von zwei Gefährtinnen, die auf edlen Instrumenten wie auf Klingelzinken spielen. Ein handgemachtes Kabarett, eine wahre Musikbox.

