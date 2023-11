Stages de novembre et décembre à découvrir dans différentes disciplines à l’Académie d’art de Meudon Espace culturel des Sablons Meudon, 14 novembre 2023, Meudon.

Inscription en suivant le lien du titre du stage ou via le site (adhésion annuelle 30€ / 15€ pour les 15-25 ans)

STAGES DE NOVEMBRE ET DECEMBRE A L’ACADEMIE

Dès 15 ans / Tous niveaux

Photographie : A la manière d’Edward Weston – sculpter en ombre et lumière, les mardis 14 et 28 novembre 2023 de 20h à 21h30 (en visioconférence avec retour personnalisé sur son travail), Anne-Sophie Soudoplatoff.

Photographie : Noir et blanc, samedi 9 décembre 2023 de 15h à 18h. Travailler les contrastes, textures, lumières… (en atelier) Karen Assayag.

A la croisée des disciplines : Coup double ! Poésie et création plastique, samedi 18 novembre 2023 de 10h à 17h. A partir de travaux et écrits d’Henri MIchaux…, Pas de prérequis plastique ou littéraire, Stéphanie Willer

Aquarelle : L’arbre et la forêt d’après les aquarelles d’Eugène Delacroix, samedi 25 novembre 2023 de 10h à 17h, Anne Chériez.

Gravure : Initiation à la gravure sur linoléum, samedi 16 décembre 2023 de 14h à 17h, France Dumas

©M. Rohmer