Nice Visites théâtralisées du bagne Espace culturel départemental Lympia Nice, 13 mai 2023, Nice. Visites théâtralisées du bagne Samedi 13 mai, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00 Espace culturel départemental Lympia Sur inscription Découvrez l’histoire de l’ancien bagne du port de Nice grâce aux visites théâtralisées animées par la Compagnie Larsen. Durée : 40 mn Espace culturel départemental Lympia 2 quai Entrecasteaux 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489045313 https://espacelympia.departement06.fr/espace-lympia-15092.html [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.mesdemarches06.fr/culture/exposition-lympia/ »}] L’espace culturel départemental Lympia est situé dans l’ancien bagne du port de Nice. Aujourd’hui espace d’expositions temporaires, sa programmation se veut de haute qualité, avec notamment des partenariats avec de grands musées nationaux. https://espacelympia.departement06.fr/accueil-public/informations-pratiques-15114.html Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:40:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:40:00+02:00 ©Espace Lympia Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Espace culturel départemental Lympia Adresse 2 quai Entrecasteaux 06300 Nice Ville Nice Departement Alpes-Maritimes Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Espace culturel départemental Lympia Nice latitude longitude 43.695181;7.285369

