Débat Théâtral Espace Culturel d’Ennezat – Débat Théâtral Ennezat, 28 novembre 2023, Ennezat.

Dans la continuité de la démarche nationale de lutte contre le mal-être en agriculture, la MSA Auvergne se mobilise localement sur les territoires.

Sur le département du Puy-de-Dôme, en lien avec ses élus MSA Auvergne, est organisée une soirée Débat Théâtral dans le but de lever les tabous et libérer la parole sur la question du mal-être sur les territoires ruraux.

Ce débat théâtral intitulé «Bien dans mes bottes : La communication à la ferme, toute une histoire…» présente différentes saynètes sur la communication au sein des exploitations agricoles pouvant induire des tensions, des difficultés voire un mal-être.

Les relations entre les agriculteurs, l’articulation vie privée/vie professionnelle, la lourdeur des démarches et la pression des administrations, l’agribashing… seront abordés lors de cette soirée.

Ce débat théâtral sera suivi d’un temps de présentation et d’échange avec les élus MSA Auvergne du territoire formés sentinelles, d’une présentation du service Sanitaire et Social MSA et des dispositifs existants puis d’un buffet dinatoire.

Retrouvez les différentes saynètes qui seront jouées lors du Débat Théâtral :

1. Le nez dans la farine : les relations entre les agriculteurs et les autres

2. En toute fraternité : l’exploitant et sa famille

3. De mon temps : la relation avec le père

4. Un bon petit week-end : vie privée / vacances

5. Quand on dépasse les bornes : les relations entre agriculteurs

6. Pas de cadeau : les agriculteurs et l’administration

7. La consigne ne passe pas : la relation avec le salarié

8. De la performance avant tout ! : la pression des banques

9. Ras la casquette : estime de soi et respect des autres

Espace Culturel d'Ennezat Place Etienne Clementel 63720 Ennezat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T19:00:00+01:00 – 2023-11-28T22:00:00+01:00

msaauvergne débatthéâtral