Contes à frémir / « Nuits de la lecture » Vendredi 20 janvier 2023, 18h00, 19h00 Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery

Sur réservation

Lectures et contes d’histoires effrayantes pour petits et grands… Espace culturel Decauville – Médiathèque Antoine de Saint-Exupery 5 place de la Division Leclerc VOISINS-LE-BX Veillée contes autour de la peur Avec Sophie Pérès et les bibliothécaires 18h-19h

Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Mais pas que ! Dans la forêt il y aussi plein de bruits étranges et parfois effrayants. Quoi ? Vous n’avez peur de rien ? Et bien venez frissonner avec nous si vous l’osez.

De 18 mois à 3 ans. 19h-22h

Sur une route, une vieille marche, elle pousse une brouette pleine de chaussures. Dans un village voisin, une fête de village dérape. Ce sont des choses qui arrivent. Mieux vaut prendre ses précautions, quand quelqu’un frappe à votre porte en pleine nuit…

Quatre contes à frémir, saupoudrés d’humour… noir, à réserver aux oreilles averties de 10 ans et plus ! Pour vous remettre de vos frayeurs nous partagerons quelques douceurs réconfortantes en fin de soirée.

Tout public Un évènement Nuits de la lecture 2023

