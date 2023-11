Ça me dit en famille Espace culturel de Toulenne Toulenne, 16 décembre 2023, Toulenne.

Toulenne,Gironde

15h : atelier « enfant-parent » pâtisserie sur réservation (places limitées).

17h : goûter offert

17h30 : spectacle « Le Laid et la Bête », par la Cie Les Astres Songeurs et produit par l’association Arrreuh. Spectacle à partir de 3 ans..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Espace culturel de Toulenne Rue de la Gravière

Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



3pm: « child-parent » pastry-making workshop (limited places available).

5pm: snack offered

5:30pm: « Le Laid et la Bête » show, by Cie Les Astres Songeurs and produced by the Arrreuh association. For ages 3 and up.

15.00 h: taller de repostería « niños-padres » (plazas limitadas).

17.00 h: merienda ofrecida

17.30 h: « Le Laid et la Bête », a cargo de la Cie Les Astres Songeurs y producido por la asociación Arrreuh. A partir de 3 años.

15 Uhr: Workshop « Kind-Eltern » Backen auf Vorbestellung (begrenzte Plätze).

17h: Angebotener Imbiss

17:30 Uhr: Schauspiel « Le Laid et la Bête », von der Cie Les Astres Songeurs und produziert von der Association Arrreuh. Aufführung ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Sauternes Graves Landes Girondines