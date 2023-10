Faire durer la maison rurale meusienne Espace culturel de l’église de Belrupt-en-Verdunois Belrupt-en-Verdunois, 15 octobre 2023, Belrupt-en-Verdunois.

Le CAUE s’appuie sur l’exposition « Faire durer la maison rurale meusienne » qui se déroule de septembe à novembre 2023 dans l’espace culturel de l’église pour proposer une visite sensible du village.

L’architecte du CAUE vous accompagnera et vous fera découvrir quelques façades traditionnelles et différents détails de construction qui constituent l’identité du territoire.

Après avoir révélé les qualités du patrimoine « ordinaire » de nos maisons anciennes, il évoquera des interventions de rénovation ou de restructuration plus audacieuses, qui allient préservation patrimoniale et modernisation, pour leur donner une nouvelle jeunesse.

Espace culturel de l'église de Belrupt-en-Verdunois 6/8 Grande Rue 55100 Belrupt-en-Verdunois Belrupt-en-Verdunois 55100 Meuse Grand Est contact@caue55.fr 0329457768

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:30:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00

CAUE55